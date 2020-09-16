Зеленский поручил готовиться к проведению Олимпийских игр – Минспорта

Сейчас в Минспорта составляют техзадание для проведения Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу организовать Олимпийские игры в Украине и сейчас Министерство молодежи и спорта работает над этим вопросом. Об этом сообщил глава Минспорта Вадим Гутцайт в интервью "Трибуне".

Реклама

"Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить", – рассказал Гутцайт.

Он добавил, что неделю назад Зеленский поручил ему сформировать техническое задание, что нужно для проведения игр.

"Сейчас мы это (техническое задание. – Ред.) готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет – это уже второй вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы", – уверен глава Минспорта.

Гутцайт считает Олимпийские игры вполне уместными в нынешних экономических условиях.

В тренде Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия

Реклама

"Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира? Это же приезжают иностранцы привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре – гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать", – заявил министр.

Напомним, Украина хочет принять зимние Олимпийские игры в 2028 или 2030 году и для этого прорабатывается вопрос с приездом в нашу страну главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха.

Также мы сообщали, что организаторы Олимпийских игр вынесли решение по поводу проведения Игр-2020 в Токио в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире.

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама