Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде

Міністр вважає, що через 10 років наша країна буде досить розвинена для Ігор

Влітку Україна оголосила про намір боротися за проведення Олімпіади 2030 року. І вирішила не відмовлятися від цього рішення. Як розповів міністр спорту Вадим Гутцайт, зараз розглядається можливість прийняти Олімпійські ігри 030-го або 2032 року.

"Ми дивимося на 2030-й і 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це коштуватиме. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, або відразу амбітна мета – доросла Олімпіада. Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо здатні провести Олімпійські ігри", – сказав Гутцайт в інтерв'ю "Суспільне".

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Олімпійські кільця / Фото: Reuters

Навіщо Україні Олімпіада?

Міністр спорту зазначив, що проведення Олімпіади – це амбітна мета, яка допоможе побудувати інфраструктуру, створити робочі місця. "Щоб люди не виїжджали за кордон, а працювали в Україні, – сказав Гутцайт. – До нас приїжджатимуть туристи. Олімпіада – це туризм".

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До речі, мер Львова Андрій Садовий уже заявляв, що місто готове боротися за проведення зимових Олімпійських ігор-2030, а також юнацької Олімпіади-2028.

Мер Львова Андрій Садовий/city-adm.lviv.ua

Коли повинні назвати господаря?

Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться 2023 року на конгресі НОК. А до 2025 року повинні назвати і країну-господарку літніх Ігор-2032. Нагадаємо, що Олімпіаду-2028 прийме США – головний старт чотириріччя пройде в Лос-Анджелесі. Логотип ОІ-2028 створювали зірки Голлівуду.

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Хто конкуренти України?

Боротися за проведення зимової Олімпіади-2030 разом з Україною збираються колишні господарі Ігор – японський Саппоро і американський Солт-Лейк Сіті. Також є спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Крім того, про готовність прийняти Олімпіаду у Ванкувері заявила Канада.

/ Фото: Olympic.org

За проведення літньої Олімпіади-2032 готові боротися: Індія (Мумбаї), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурська область), Іспанія (Мадрид) і Австралія (Квінсленд).

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