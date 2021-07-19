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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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На Олимпиаде продукты для сборной Кореи будут проверять на радиацию

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 июля, 23:58
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На Олимпийских играх в Токио в корейской команде опасаются проблем с радиацией после аварии на АЭС в Фукусиме, которая произошла 10 лет назад
Корейцы бояться кушать в Токио из-за аварии на Фукусиме
Корейцы бояться кушать в Токио из-за аварии на Фукусиме

На Олимпийских играх в Токио для спортсменов сборной Кореи еду будут готовить отдельно. Также все продукты будут проверять на радиацию.

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В корейской команде опасаются проблем с радиацией после аварии на АЭС в Фукусиме. Хотя с ее момента и прошло уже 10 лет. Кстати, после аварии на АЭС Фукусимы вследствие цунами, Корея ограничивала ввоз морепродуктов из Японии.

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В тренде

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Мы уже сообщали, что украинские спортсмены запасаются таблетками перед поездкой в Токио. Они считают местную еду отвратительной.

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