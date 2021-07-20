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Из-за допинга Украина потеряла еще одну звезду на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
20 июля, 11:07
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Бронзовому призеру чемпионата мира в спортивной ходьбе Игорю Главану увеличили срок дисквалификации за допинг, и он не сможет выступить на Играх-2020 в Токио
Ходок Игорь Главан - вне игры
Ходок Игорь Главан - вне игры / Фото: Getty Images

В адрес Федерации легкой атлетики Украины поступило решение Спортивного арбитражного суда Лозанны от 15 июля 2021 по делу о дисквалификации Игоря Главана, специализирующегося на спортивной ходьбе.

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Пересмотрев дело, суд принял решение увеличить срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Таким образом, Игорь Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио, а именно в спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие.

Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

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Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-листе следом за Главаном и был включен исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Отметим, что дисквалифицированному Главану – 30 лет. Он победитель Универсиады-2015 в командном первенстве (20 км) и бронзовый призер ЧМ-2013 в ходьбе на 50 км.

Ранее мы писали, что из-за допинга на Играх в Токио не выступит чемпион Рио-2016 Олег Верняев. За мельдоний гимнасту дали четыре года дисквалификации.

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