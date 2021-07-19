На Олімпіаді продукти для збірної Кореї будуть перевіряти на радіацію

На Олімпійських іграх в Токіо в корейській команді побоюються проблем з радіацією після аварії на АЕС в Фукусімі, що сталася 10 років тому

Корейці бояться їсти в Токіо через аварію на Фукусімі

На Олімпійських іграх в Токіо для спортсменів збірної Кореї їжу готуватимуть окремо. Також всі продукти перевірятимуть на радіацію.

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У корейській команді побоюються проблем з радіацією після аварії на АЕС в Фукусімі. Хоча з її моменту і пройшло вже 10 років. До речі, після аварії на АЕС Фукусіми внаслідок цунамі, Корея обмежувала ввезення морепродуктів з Японії.

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Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня. Ігри повинні були відбутися в 2020 році, але були перенесені через пандемію коронавірусу.

Ми вже повідомляли, що українські спортсмени запасаються таблетками перед поїздкою в Токіо. Вони вважають місцеву їжу огидною.