Замкнута в номері українка здала тест на COVID-19 і готується зі зламаним тренажером

Українка Марта Костюк, яку перед Australian Open закрили на жорсткий карантин через пасажира літака, розповіла про свій тесті на коронавірус. Також 18-річна тенісистка описала умови у готелі Мельбурна, де вже відсиділа узаперті тиждень.

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"Всі мої тести негативні, у мене немає ніяких проблем, ніяких симптомів. Нас тестують кожен день. Випускати хроніку "Як вижити на карантині", я не планую. У мене ще є схильність до швидкої адаптації до різних життєвих обставин", – зізналася Марта в інтерв'ю btu.org.ua.

Костюк вже тиждень тренується тільки в номері готелю і говорить, що не може оцінювати об'єктивно свою фізичну форму. "Я роблю вправи, але я втратила фізичну масу, тому що їм мало, – зазначає Марта. – Але я не можу змушувати себе їсти, коли не хочу. Я не роблю ніяких кардіотренувань, навіть мій велотренажер зламався, а новий поки не дали... Але я налаштована позитивно".

Реклама Марта Костюк / Фото: Instagram

Australian Open-2021 почнеться вже 8 лютого.

Раніше ми писали, що українка злетіла в свіжому рейтингу кращих тенісисток планети.

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