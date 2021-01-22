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Замкнута в номері українка здала тест на COVID-19 і готується зі зламаним тренажером

22 січня, 12:44

Олена Павлова Олена Павлова

Марта Костюк не збирається випускати хроніку "Як вижити на карантині"

Українка Марта Костюк, яку перед Australian Open закрили на жорсткий карантин через пасажира літака, розповіла про свій тесті на коронавірус. Також 18-річна тенісистка описала умови у готелі Мельбурна, де вже відсиділа узаперті тиждень.

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"Всі мої тести негативні, у мене немає ніяких проблем, ніяких симптомів. Нас тестують кожен день. Випускати хроніку "Як вижити на карантині", я не планую. У мене ще є схильність до швидкої адаптації до різних життєвих обставин", – зізналася Марта в інтерв'ю btu.org.ua.

Костюк вже тиждень тренується тільки в номері готелю і говорить, що не може оцінювати об'єктивно свою фізичну форму. "Я роблю вправи, але я втратила фізичну масу, тому що їм мало, – зазначає Марта. – Але я не можу змушувати себе їсти, коли не хочу. Я не роблю ніяких кардіотренувань, навіть мій велотренажер зламався, а новий поки не дали... Але я налаштована позитивно".

Марта Костюк
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Марта Костюк / Фото: Instagram

Australian Open-2021 почнеться вже 8 лютого.

Раніше ми писали, що українка злетіла в свіжому рейтингу кращих тенісисток планети.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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тестування мельбурн Australian Open тенісистка коронавірус Марта Костюк
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