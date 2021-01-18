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Українка взлетіла в свіжому рейтингу найкращих тенісисток планети

18 січня, 16:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молода Марта Костюк піднялася на 21 сходинку і тепер 78-а в світі. Світоліна – п'ята

Сьогодні Жіноча тенісна асоціація опублікувала новий світовий рейтинг. Найбільш вражаючим в ТОП-200 виявився зліт 18-річної українки Марти Костюк – на 21 сходинку вгору. Минулого тижня Марта Костюк дійшла до півфіналу турніру в Абу-Дабі, що дозволило киянці піднятися з 99-го місця на 78-е.

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Найкраща наша тенісистка, 26-річна Еліна Світоліна (на фото), залишилася на п'ятому місці. Ще одна одеситка, 20-річна Даяна Ястремська, яка намагається довести свою невинуватість у допінговій справі, також нікуди не поділася з 29-ї позиції. Ще чотири наші дівчини перебувають у другій сотні рейтингу.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

На вершині змін не відбулося, трійку лідерів складають австралійка Ешлі Барті, румунка Симона Халеп і японка Наомі Осака.

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Вчора Костюк спокусливо станцювала на самоізоляції в Мельбурні.

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Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: WTA

У чоловічому рейтингу АТР найкращі з українців Сергій Стаховський та Ілля Марченко займають 201-е і 215-е місця. На чолі списку залишилися серб Новак Джокович, іспанець Рафаель Надаль і австрієць Домінік Тим.

Згадаймо, як українки перемагали на Відкритому чемпіонаті Австралії:

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