Українка взлетіла в свіжому рейтингу найкращих тенісисток планети

Сьогодні Жіноча тенісна асоціація опублікувала новий світовий рейтинг. Найбільш вражаючим в ТОП-200 виявився зліт 18-річної українки Марти Костюк – на 21 сходинку вгору. Минулого тижня Марта Костюк дійшла до півфіналу турніру в Абу-Дабі, що дозволило киянці піднятися з 99-го місця на 78-е.
Найкраща наша тенісистка, 26-річна Еліна Світоліна (на фото), залишилася на п'ятому місці. Ще одна одеситка, 20-річна Даяна Ястремська, яка намагається довести свою невинуватість у допінговій справі, також нікуди не поділася з 29-ї позиції. Ще чотири наші дівчини перебувають у другій сотні рейтингу.
На вершині змін не відбулося, трійку лідерів складають австралійка Ешлі Барті, румунка Симона Халеп і японка Наомі Осака.
Вчора Костюк спокусливо станцювала на самоізоляції в Мельбурні.
У чоловічому рейтингу АТР найкращі з українців Сергій Стаховський та Ілля Марченко займають 201-е і 215-е місця. На чолі списку залишилися серб Новак Джокович, іспанець Рафаель Надаль і австрієць Домінік Тим.
Згадаймо, як українки перемагали на Відкритому чемпіонаті Австралії:
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