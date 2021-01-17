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Українська тенісистка спокусливо станцювала на самоізоляції в Австралії

17 січня, 13:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молода Марта Костюк намагається знаходити собі цікаві заняття в готельному номері

Як не зійти з розуму в чотирьох стінах: над таким питанням замислюються багато тенісисток, котрі прибули на Відкритий чемпіонат Австралії і потрапили на ізоляцію. В умовах пандемії коронавірусу спортивні заходи проходять в незвичайних умовах. До того ж деяким особливо не пощастило. Зокрема, українку закрили на жорсткий карантин в Австралії через пасажира літака.

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Марта Костюк виявилася серед учасниць турніру, які найближчі два тижні проведуть в готелі – навіть без права тренуватися. Вчора українка поскаржилася на карантин в Австралії: поганий wi-fi і немає велосипеда. Однак 18-річна киянка намагається не сумувати. Сьогодні дівчина показала в соцмережах, як дивиться фільми англійською і в привабливому вбранні – в топіку, шортиках і шкарпетках – похвалилася доставкою свіжих фруктів.

Далі Марта підсіла на музику TikTok і показала виразний танець на самоті в своєму номері. Йшов третій день карантину...

Тим часом, миша пробралася в номер колишньої росіянки Путинцевої на Australian Open.

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Згадаймо, як Марта підкріплювалася на Відкритому чемпіонаті США:

Марта Костюк в Нью-Йорку

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