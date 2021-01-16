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Українку закрили на жорсткий карантин в Австралії через пасажира літака

16 січня, 12:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марта Костюк не зможе повноцінно готуватися до Australian Open

Час від часу не легше. Ми вже повідомляли, що зірок тенісу ізолювали на два тижні перед Australian Open. І ось, новий випадок.

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Стало відомо про виявлення зараженого коронавірусом ще на одному чартерному рейсі, яким гравці летіли в Австралію. Позитивний результат на коронавірус дав тест одного з пасажирів літака. За австралійськими законами жорсткий карантин буде введений і для тенісистів, які добиралися до Мельбурна з Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Чемпіонат .

Серед них і українка Марта Костюк. В Абу-Дабі наша тенісистка дійшла до півфіналу турніру і заробила 26 745 доларів призових. Нагадаємо, на шляху Костюк у фінал встала росіянка Кудерметова.

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: WTA

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Крім Костюк на борту перебували 23 гравця, зокрема – Світлана Кузнєцова (Росія), Бьянка Андреєску (Канада), Анжеліка Кербер (Німеччина) і Белінда Бенчіч (Швейцарія).

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Всі вони будуть поміщені на 14-денний карантин без поблажок, які були надані гравцям (дозвіл залишати готельні номери на п'ять годин на добу для тренувань).

Перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

Дивіться, як Марта Костюк летіла в Мельбурн

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теніс Australian Open Великий шолом Марта Костюк
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