Українку закрили на жорсткий карантин в Австралії через пасажира літака

Час від часу не легше. Ми вже повідомляли, що зірок тенісу ізолювали на два тижні перед Australian Open. І ось, новий випадок.

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Стало відомо про виявлення зараженого коронавірусом ще на одному чартерному рейсі, яким гравці летіли в Австралію. Позитивний результат на коронавірус дав тест одного з пасажирів літака. За австралійськими законами жорсткий карантин буде введений і для тенісистів, які добиралися до Мельбурна з Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Чемпіонат .

Серед них і українка Марта Костюк. В Абу-Дабі наша тенісистка дійшла до півфіналу турніру і заробила 26 745 доларів призових. Нагадаємо, на шляху Костюк у фінал встала росіянка Кудерметова.

Марта Костюк / Фото: WTA

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Крім Костюк на борту перебували 23 гравця, зокрема – Світлана Кузнєцова (Росія), Бьянка Андреєску (Канада), Анжеліка Кербер (Німеччина) і Белінда Бенчіч (Швейцарія).

Всі вони будуть поміщені на 14-денний карантин без поблажок, які були надані гравцям (дозвіл залишати готельні номери на п'ять годин на добу для тренувань).

Перший у сезоні турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого.

Дивіться, як Марта Костюк летіла в Мельбурн

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