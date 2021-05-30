Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Оце так дебют! Українська тенісистка обіграла експершу ракетку світу на Ролан Гаррос

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
30 травня, 13:57
Копіювати лінк
24-річна Ангеліна Калініна, пройшовши три кола кваліфікації, розправилася з німкенею Ангелік Кербер на старті Відкритого чемпіонату Франції

Феноменально продовжує виступати на грунтових кортах Парижа українка Ангеліна Калініна. Тенісистка з Нової Каховки на другому в році турнірі серії "Великого шолома" пройшла три кола відбіркового етапу, а сьогодні перемогла знамениту Ангелік Кербер у двох сетах. Причому, в четвер Калініна вперше пробилася в основу Ролан Гаррос.

Наша спортсменка з самого початку здивувала колишнього лідера світового рейтингу і впевнено взяла першу партію – 6:2. У другому Калініна продовжила нарощувати перевагу, але несподівано зупинилася на рахунку 5:0. Досвідчена німкеня зуміла взяти чотири гейми поспіль, однак потім Ангеліна все ж здобула вирішальні очки на своїй подачі й перемогла – 6:4. Примітно, що українка займає в світовому рейтингу лише 139-е місце, суперниця – 33-є.

Цікаво, що кілька днів тому Світоліна потренувалася з Кербер у Франції.

На жаль, невдало провела перший матч інша наша співвітчизниця. Катерина Козлова (№159 в світі) не встояла перед австралійкою Айлою Томлянович – 2:6, 4:6. В основній сітці Ролан Гаррос виступлять ще три наші дівчини: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катарина Завацька.

В тренді

В п'ятницю Завацька розтрощила росіянку на шляху до основної сітки Ролан Гаррос.

Дивіться, як українські тенісисти збиралися на вечерю в Австралії:

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти