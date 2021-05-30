Оце так дебют! Українська тенісистка обіграла експершу ракетку світу на Ролан Гаррос

24-річна Ангеліна Калініна, пройшовши три кола кваліфікації, розправилася з німкенею Ангелік Кербер на старті Відкритого чемпіонату Франції

Феноменально продовжує виступати на грунтових кортах Парижа українка Ангеліна Калініна. Тенісистка з Нової Каховки на другому в році турнірі серії "Великого шолома" пройшла три кола відбіркового етапу, а сьогодні перемогла знамениту Ангелік Кербер у двох сетах. Причому, в четвер Калініна вперше пробилася в основу Ролан Гаррос.

Наша спортсменка з самого початку здивувала колишнього лідера світового рейтингу і впевнено взяла першу партію – 6:2. У другому Калініна продовжила нарощувати перевагу, але несподівано зупинилася на рахунку 5:0. Досвідчена німкеня зуміла взяти чотири гейми поспіль, однак потім Ангеліна все ж здобула вирішальні очки на своїй подачі й перемогла – 6:4. Примітно, що українка займає в світовому рейтингу лише 139-е місце, суперниця – 33-є.

Цікаво, що кілька днів тому Світоліна потренувалася з Кербер у Франції.

На жаль, невдало провела перший матч інша наша співвітчизниця. Катерина Козлова (№159 в світі) не встояла перед австралійкою Айлою Томлянович – 2:6, 4:6. В основній сітці Ролан Гаррос виступлять ще три наші дівчини: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катарина Завацька.

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