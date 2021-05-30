Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Вот так дебют! Украинская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира на Ролан Гаррос

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
30 мая, 13:57
Копировать ссылку
24-летняя Ангелина Калинина, пройдят три круга квалификации, расправилась с немкой Ангелик Кербер на старте Открытого чемпионата Франции
Ангелина Калинина. Фото: twitter Roland Garros
Ангелина Калинина. Фото: twitter Roland Garros

Феноменально продолжает выступать на грунтовых кортах Парижа украинка Ангелина Калинина. Теннисистка из Новой Каховки на втором в году турнире серии "Большого шлема" прошла три круга отборочного этапа, а сегодня победила знаменитую Ангелик Кербер в двух сетах. Причем, в четверг Калинина впервые пробилась в основу Ролан Гаррос.

Наша спортсменка с самого начала удивила бывшего лидера мирового рейтинга и уверенно взяла первую партию – 6:2. Во втором Калинина продолжила наращивать преимущество, но неожиданно остановилась на счете 5:0. Опытная немка сумела взять четыре гейма подряд, однако затем Ангелина все же добыла решающие очки на своей подаче и победила – 6:4. Примечательно, что украинка занимает в мировом рейтинге лишь 139-е место, соперница – 33-е.

Интересно, что пару дней назад Свитолина потренировалась с Кербер во Франции.

К сожалению, неудачно провела первый матч другая наша соотечественница. Катерина Козлова (№159 в мире) не устояла перед австралийкой Айлой Томлянович – 2:6, 4:6. В основной сетке Ролан Гаррос выступят еще три наши девушки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Катарина Завацкая.

В тренде

В пятницу Завацкая сокрушила россиянку на пути в основную сетку Ролан Гаррос.

Смотрите, как украинские теннисисты собирались на ужин в Австралии:

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показать больше
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять