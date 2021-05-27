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Свитолина призналась, что очень по нему соскучилась, и поупражнялась с экс-первой ракеткой мира

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
27 мая, 16:39
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Лучшая украинская теннисистка с нетерпением ждет старт на Открытом чемпионате Франции и провела тренировку с бывшим лидером рейтинга Ангелик Кербер
Элина Свитолина на тренировке
Элина Свитолина на тренировке

На этой неделе в Париже проходят отборочные соревнования грунтового турнира серии "Большого шлема". В основной же сетке баталии Ролан Гаррос начнутся на следующей неделе. Лучшие теннисисты пока готовятся к выходу на матчи. Шестая ракетка планеты, украинка Элина Свитолина, сегодня потренировалась со знаменитой Ангелик Кербер. Некогда немка занимала первую строчку в мировом рейтинге.

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Сейчас 33-летняя Кербер занимает 27-е место в рейтинге WTA. В этом году она выиграла и проиграла по восемь матчей.

Тем не менее, думается, Ангелик было чем удивить Элину – девушки провели время на корте с обоюдной пользой.

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Свитолина успела отметиться и на своей страничке в Instagram. "Привет. Я соскучилась по тебе, Ролан Гаррос", – написала украинка под свежей фотографией. Наша прима, похоже, оказалась в комнате отдыха с шестью мониторами на стене.

Напомним, в квалификации турнира стартовали семеро наших спортсменов. До третьего, последнего, раунда отбора добрались лишь трое.

Накануне украинец отправил россиянина домой в квалификации Ролан Гаррос.

Вспомним, как Элина пела в машине с Гаэлем Монфисом:

Элина Свитолина поет в машине с Гаэлем Монфисом

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