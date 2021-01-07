Світоліна перемогла на тенісному турнірі в Абу-Дабі й вийшла на росіянку

Позитивним можна було б вважати різдвяний четвер для українського тенісу, якби не звістка, що Даяна Ястремська отримала позитивний тест на допінг. Сьогодні три наші спортсменки успішно подолали бар'єр першого кола основної сітки турніру Абу-Дабі.

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Раніше Костюк і Бондаренко перемогли в Еміратах, а пізніше до них приєдналася й Еліна Світоліна. 26-річна одеситка, посіяна під другим номером, досить впевнено перемогла свою ровесницю зі США Джесіку Пегулу – 6:4, 6:3. П'ята і 63-тя ракетки планети провели на корті 1 годину 23 хвилини.

У другому колі Еліна битиметься з колись грізної 36-річною росіянкою Вірою Звонарьовою.

Уже в п'ятницю у другому раунді зіграє наша Катерина Бондаренко – з Онс Жабер з Тунісу. А Марта Костюк буде грати проти досвідченої Су Шувей з Тайваню в суботу. Також наші дівчата спробують свої сили в парному розряді, адже перед Відкритим чемпіонатом Австралії потрібно набрати гарну форму.

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Дивіться, як Еліна перемагала австралійку на турнірі в Таїланді:

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