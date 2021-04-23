Світоліна була за крок від провалу, але на характері прорвалася до півфіналу Штутгарта

Перша ракетка України відіграла два матчбола у минулорічної переможниці турніру чешки Петри Квітовою і тепер битиметься з першим номером рейтингу Ешлі Барті

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру категорії WTA-500 в Штутгарті. У чвертьфіналі наша тенісистка в трьох сетах обіграла торішню переможницю німецького старту чешку Петру Квітову – 6:7, 7:5, 6:2. Нагадаємо, що у другому колі Світоліна розібралася з колишнім лідером світового рейтингу Ангелік Кербер.

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Тенісистки провели на корті майже 2,5 години. Світоліна в напруженій боротьбі поступилася в першому сеті і програвала по ходу другого 2:5. Але зуміла переломити хід зустрічі і далі записала на свій рахунок 5 геймів поспіль. Квітова не скористалася 2 матчбол на подачі українки і в підсумку до кінця зустрічі взяла тільки два гейми.

У Німеччині Еліна здобула третю поспіль і другу в цьому році перемогу над Петрою Квітовою, скоротивши відставання від чеської спортсменки в особистих зустрічах – 4: 7. Але для дівчат це був перший очний поєдинок на грунті. А Світоліна оформила 35 перемогу над тенісисткою з першої десятки рейтингу.

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У наступному колі Еліна зустрінеться з лідером світового рейтингу, австралійкою Ешлі Барті, якої вона вже поступилася в цьому році в 1/2-й турніру в Майамі.

раніше нестримна Костюк пробилася в півфінал турніру WTA в Стамбулі.

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