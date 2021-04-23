Нестримна Костюк пробилася в півфінал турніру WTA, здобувши третю перемогу поспіль

Українська тенісистка в п'ятницю в трьох сетах впоралася з хорваткою Аною Конюх у Стамбулі, заробила 10 тисяч доларів і пройшла в четвірку кращих

Марта Костюк / Фото: WTA

Киянка Марта Костюк вдруге в житті вийшла в півфінал турніру WTA. В середу Костюк обіграла Касаткіну, вибивши зі Стамбула другу росіянку, а сьогодні вдень в складному чвертьфіналі впоралася з хорваткою Аною Конюх у трьох партіях.

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Зустріч на грунті турецької столиці розтягнулася на дві з половиною години! 18-річна українка взяла перший сет 7:5, потім поступилася в другому – 4:6. Але все ж у вирішальні моменти змогла схилити шальки терезів на свою користь – 6:3. Цікаво, що всього дівчата розіграли 215 очок, і в підсумку Костюк здобула мінімальну перевагу – 108:107. Зрозумілі емоції Марти після останнього удару.

Другий в році вихід до півфіналу приніс нашій спортсменці 10 тисяч доларів. Її наступною суперницею буде переможниця поєдинку між француженкою Фіоною Ферро (№57 в світовому рейтингу) і румункою Сораною Кірстеа (№67). Костюк ж зараз знаходиться на 85-му рядку в світі, але вже на наступному тижні зможе піднятися на чергову рекордну сходинку.

Тим часом, Еліна Світоліна вийшла на діючу чемпіонку Штутгарта.

Згадаймо, як Марта розважалася в Австралії:

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