Еліна Світоліна вийшла на діючу чемпіонку Штутгарта

Еліна Світоліна / Фото: Reuters
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру категорії WTA-500 в Штутгарті. У матчі другого кола наша тенісистка у двох сетах обіграла німкеню Ангелік Кербер – 7:6 (7:4), 6:3. Раніше Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище.
Тривалість зустрічі склала 1 годину і 37 хвилин. Світоліна чотири рази подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала три брейк-пойнта з восьми. Її суперниця виконала один ейс, п'ять разів помилилася на подачі і скористалася двома шансами із трьох взяти подачу Світоліної.
У наступному раунді турніру Еліні буде протистояти діюча переможниці турніру в Штутгарті чешка Петра Квітова.
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