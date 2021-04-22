Еліна Світоліна вийшла на діючу чемпіонку Штутгарта

Українська тенісистка у двох сетах обіграла Ангелік Кербер і тепер у чвертьфіналі зіграє з діючою переможницею турніру в Штутгарті Петрою Квітовою

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру категорії WTA-500 в Штутгарті. У матчі другого кола наша тенісистка у двох сетах обіграла німкеню Ангелік Кербер – 7:6 (7:4), 6:3. Раніше Світоліна поскаржилася на Монфіса: наречений вимагає від українки змінити прізвище.

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Тривалість зустрічі склала 1 годину і 37 хвилин. Світоліна чотири рази подала навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала три брейк-пойнта з восьми. Її суперниця виконала один ейс, п'ять разів помилилася на подачі і скористалася двома шансами із трьох взяти подачу Світоліної.

У наступному раунді турніру Еліні буде протистояти діюча переможниці турніру в Штутгарті чешка Петра Квітова.

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