Русский
$ 28,01
33,74
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

З чоловіком чи жінкою? Російська тенісистка ще не вирішила з ким крутити любов

21 квітня, 18:41

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна знайшла плюси в одностатевому коханні і поки не визначилася, з ким більше хоче бути – з чоловіком чи жінкою

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна розповіла про плюси одностатевих відносин. На думку спортсменки, дівчата легше налагоджують зв'язок і емоційну близькість одна з одною, з чоловіками ж часто відбувається непорозуміння. Крім того, жінка краще знає психологію представниці своєї статі, в зв'язку з чим їй простіше "підкотити" до вподобаної дівчини.

Реклама

Читайте також: Краща футболістка світу в басейні покликала заміж легенду жіночої НБА

Касаткіна також розповіла, що визнає одностатеві відносини і поки не визначилася, з ким більше хоче бути – з чоловіком чи жінкою. Крім того, тенісистка зазначила, що не страждає від самотності.

В тренді
Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти
Реклама

23-річна Касаткіна за кар'єру виграла чотири турніри Жіночої тенісної асоціації (WTA) в одиночному розряді. На цей момент росіянка перебуває на 37-му місці у світовому рейтингу.

Раніше фігурист, у партнерки якого на льоду оголилися груди, заявив, що він – гей. Чотириразовий чемпіон світу француз Гійом Сізерон зробив камінг-аут, виклавши в соцмережах фото з хлопцем.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

теніс тенісистка одностатева любов

Джерело: lenta.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Здається, його закинули! Українська тенісистка-мільйонерка показала свій рідний корт біля АЕС
Здається, його закинули! Українська тенісистка-мільйонерка показала свій рідний корт біля АЕСТеніс
Наречений Світоліної вже шукав каблучку для іншої: всі дівчата Монфіса
Наречений Світоліної вже шукав каблучку для іншої: всі дівчата МонфісаТеніс
Матір-одиначку засудили за щеплення від коронавірусу, але спортсменка не стала мовчати
Матір-одиначку засудили за щеплення від коронавірусу, але спортсменка не стала мовчатиТеніс
Українська тенісистка роздяглася до трусів перед матчем з Японією
Українська тенісистка роздяглася до трусів перед матчем з ЯпонієюТеніс
Вижив на
Вижив на "Титаніку" і виграв Олімпіаду: неймовірна доля нащадка Бенджаміна ФранклінаТеніс
Усі красуні жіночої збірної України з тенісу – на одному фото
Усі красуні жіночої збірної України з тенісу – на одному фотоТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти