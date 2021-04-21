З чоловіком чи жінкою? Російська тенісистка ще не вирішила з ким крутити любов

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна знайшла плюси в одностатевому коханні і поки не визначилася, з ким більше хоче бути – з чоловіком чи жінкою

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна розповіла про плюси одностатевих відносин. На думку спортсменки, дівчата легше налагоджують зв'язок і емоційну близькість одна з одною, з чоловіками ж часто відбувається непорозуміння. Крім того, жінка краще знає психологію представниці своєї статі, в зв'язку з чим їй простіше "підкотити" до вподобаної дівчини.

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Касаткіна також розповіла, що визнає одностатеві відносини і поки не визначилася, з ким більше хоче бути – з чоловіком чи жінкою. Крім того, тенісистка зазначила, що не страждає від самотності.

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23-річна Касаткіна за кар'єру виграла чотири турніри Жіночої тенісної асоціації (WTA) в одиночному розряді. На цей момент росіянка перебуває на 37-му місці у світовому рейтингу.

Раніше фігурист, у партнерки якого на льоду оголилися груди, заявив, що він – гей. Чотириразовий чемпіон світу француз Гійом Сізерон зробив камінг-аут, виклавши в соцмережах фото з хлопцем.

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