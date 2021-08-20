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Блювотний скандал! Чоловіка Світоліної знудило на корті, росіянин звинувачує його в симуляції

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 серпня, 09:53
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По ходу матчу 1/8 фіналу Мастерсу в американському Цинциннаті виник незвичайний конфлікт між французом Гаелем Монфісом і росіянином Андрієм Рубльовим
Рубльов і Монфіс посварилися в США
Рубльов і Монфіс посварилися в США / Фото: Getty Images

Сьома ракетка світу Андрій Рубльов виграв у Гаеля Монфіса перший сет 7:6.

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А на початку другої партії чоловік Еліни Світоліної поскаржився судді на вишці на погане самопочуття і попросив викликати лікаря. Виникла пауза, домовилися, що лікар спуститься під час переходу подачі.

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Поки спускався лікар, Монфіс виграв свою подачу, чужу – і повів у другому сеті 2:0.

Це розлютило росіянина Рубльова.

"Погано себе почуває? Подивіться, як він бігає. Протягом останніх семи років як тільки він програє, з ним що-небудь відбувається", – безпосередньо на корті, звертаючись до судді, Рубльов звинуватив Монфіса в симуляції

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І саме в цей момент медичного тайм-ауту Монфіса знудило.

Незважаючи на очевидні ознаки того, що французу стало зле, Рубльов продовжував обурюватися.

Після медичного тайм-ауту Монфіс підійшов до сітки і сказав Рубльову:

- Я хотів зробити паузу, але заради тебе ж провів ще один гейм. Мені дуже шкода, що так вийшло. Не розумію, які в тебе претензії?

- Останні п'ять років ти так робиш, – обурювався росіянин

- Гадаєш, я навмисне зробив так, щоб мене знудило?

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Розмова закінчилася рукостисканням біля сітки.

Надалі Рубльов перехопив ініціативу і довів матч до перемоги – 7:6, 7:6.

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

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