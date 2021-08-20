19 августа 22:00
Рапид Вена 3
Заря 0
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День независимости Украины - 2021 ⚡ Отставка Виталия Кличко 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 Куда пойти на День Независимости - АФИША по городам
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Рвотный скандал! Мужа Свитолиной стошнило на корте, россиянин обвиняет его в симуляции

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
20 августа, 09:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По ходу матча 1/8 финала Мастерса в американском Цинциннати возник необычный конфликт между французом Гаэлем Монфисом и россиянином Андреем Рублевым
Рублев и Монфис повздорили в США
Рублев и Монфис повздорили в США / Фото: Getty Images

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев выиграл у Гаэля Монфиса первый сет 7:6.

Реклама

А начале второй партии муж Элины Свитолиной пожаловался судье на вышке на плохое самочувствие и попросил вызвать врача. Возникла пауза, договорились, что доктор спустится во время перехода подачи.

Читайте также: Гаэль Монфис на седьмом небе от счастья! Жена привезла домой олимпийскую медаль

Пока спускался доктор, Монфис выиграл свою подачу, чужую – и повел во втором сете 2:0.

Это взбесило россиянина Рублева.

"Плохо себя чувствует? Посмотрите, как он бегает. Последние семь лет как только он проигрывает, с ним что-нибудь происходит", – прямо на корте, обращаясь к судье, Рублев обвинил Монфиса в симуляции

Реклама

И именно в этот момент медицинского тайм-аута Монфиса стошнило.

Несмотря на явные признаки того, что французу стало плохо, Рублев продолжал возмущаться.

После медицинского тайм-аута Монфис подошел к сетке и сказал Рублеву:

- Я хотел сделать паузу, но ради тебя же провел еще один гейм. Мне очень жаль, что так вышло. Не понимаю, какие у тебя претензии?

- Последние пять лет ты так делаешь, – негодовал россиянин

- Думаешь, я специально сделал так, чтобы меня стошнило?

Реклама

Разговор закончился рукопожатием у сетки.

В дальнейшем Рублев перехватил инициативу и довел матч до победы – 7:6, 7:6.

Читайте также: Монфис подождет! Свитолина оставила себе девичью фамилию

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
3:10
1
Показать больше
Пятница, 20 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 21 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 22 августа
17:00
Смотри на:
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять