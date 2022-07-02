Росіяни щасливі, коли українці вмирають! Тенісистка вилила душу сербам

Леся Цуренко не може зрозуміти, чому Сербія підтримує війну, яку в Україні розв'язала фашистська Росія

Леся Цуренко шокована військовими діями Росії

Війна в Україні не залишає байдужим майже нікого у цьому світі. Цивілізовані країни підтримують нас у боротьбі з фашистами, які хочуть зруйнувати наші міста та вбити людей.

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При цьому є й інші країни, які намагаються виявляти симпатії росіянам. Одна з них – Сербія. Це украй обурило українську тенісистку Лесю Цуренко. Питання ставлення сербів до війни задав українці сербський журналіст, на що отримав досить чітка і відкрита відповідь.

"Нічого хорошого я не відчуваю з цього приводу. Я не знаю, як ви можете підтримувати війну. Росіяни щасливі, коли українці вмирають. Я бачила ці чати в Telegram та Instagram. Вони щасливі, що українці гинуть. Вони щасливі. , що їхня армія творить в Україні. Як можна такому радіти? Коли люди гинуть у своїх ліжках, уві сні. Ці люди – ідіоти. Вам потрібно змінити свою думку і думати розумніше. Я знаю, що у світі багато конфліктів. Це зачіпає мене конкретно, бо я українка. Але я не думаю, що будь-який конфлікт у світі – це нормально.

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Для мене це боляче щоразу. Цей світ це життя про те, щоб мати будинок, машину, дітей, сім'ю, собаку. Щоб сонце світило. Це все, що потрібне в житті. Просто мешкати щасливі дні. Чому вони мають такі амбіції? Для чого? Щоб одержати нові території. Кінець. Ви бачили Маріуполь? Цього міста більше немає. Це не щасливе життя. Ці люди не мають води, нічого не мають. Вони живуть у руїнах міста. Заради чого? Що там робить Росія? У цих людей більше не буде щасливого життя. Немає жодної причини так робити. Я підтримую мирне життя. Ось так".

Зазначимо, що Цуренко найдовше з українок протрималася на Вімблдоні. Леся зуміла пройти Беррейдж та Калініну, проте у третьому колі поступилася Німаєр.