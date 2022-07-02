Нарешті побачив? Підписники накинулися на Ломаченка через пост про ракетний удар

На другий день після злочинного обстрілу російськими військами житлових об'єктів у селищі Сергіївка перервав обітницю мовчання український боксер Василь Ломаченко.
Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях опублікував відео у Instagram, на якому показані жахливі наслідки ракетного удару по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі.
"1.07.2022", – написав Ломаченко.
У коментарях до публікації підписники дорікнули уславленому боксеру за мовчання та відсутність чіткої позиції на агресію Росії.
- Іди за кораблем зі своїм серцем і чекай далі
- Прокинувся
- Нарешті побачив?
- Виклав пост уже після того, як по новинах заявили, що ти ніяк не зреагував
- До деяких доходить пізно
- Хто це зробив напиши, а не мовчи "многозначительно"
Закордонні фоловери закликали Ломаченка повернутися до рингу, де від нього буде більше користі народу України.
- Лома, повернися, будь ласка! Ви можете більше допомогти своїм людям у рингу
Зазначимо, що за офіційними даними в результаті ракетного удару загинуло щонайменше 21 особа, а 38 поранено.
Нагадаємо, що після початку війни Ломаченко вступив до лав територіальної оборони міста Білгород-Дністровський. Але публічно український боксер досі не засудив Росії за її агресію. Маючи аудиторію у 2,1 мільйона підписників, легендарний боксер може зробити значно більше на інформаційному фронті України.