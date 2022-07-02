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Русские счастливы, когда украинцы умирают! Теннисистка излила душу сербам

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 июля, 19:29
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Леся Цуренко не может понять, почему Сербия поддерживает войну, которую в Украине развязала фашистская Россия
Леся Цуренко в шоке от военных действий России
Леся Цуренко в шоке от военных действий России

Война в Украине не оставляет равнодушным почти никого в этом мире. Цивилизованные страны поддерживают нас в борьбе с фашистами, которые хотят разрушить наши города и убить людей.

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При этом есть и другие страны, которые пытаются проявлять симпатии россиянам. Одна из них – Сербия. Это крайне возмутило украинскую теннисистку Лесю Цуренко. Вопрос об отношении сербов к войне задал украинке сербский журналист, на что получил довольно четкий и открытый ответ.

"Ничего хорошего я не испытываю по этому поводу. Я не знаю, как вы можете поддерживать войну. Русские счастливы, когда украинцы умирают. Я видела эти чаты в Telegram и Instagram. Они счастливы, что украинцы гибнут. Они счастливы, что их армия творит в Украине.

Как можно такому радоваться? Когда люди погибают в своих кроватях, во сне. Эти люди – идиоты. Вам нужно изменить свое мнение и думать умнее. Я знаю, что в мире много конфликтов. Это задевает меня конкретно, потому что я украинка. Но я не думаю, что любой конфликт в мире – это нормально.

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Для меня это больно каждый раз. Этот мир, эта жизнь о том, чтобы иметь дом, машину, детей, семью, собаку. Чтобы солнце светило. Это все, что нужно в жизни. Просто проживать счастливые дни. Почему у них такие амбиции? Для чего? Чтобы получить новые территории. Конец.

Вы видели Мариуполь? Этого города больше не существует. Это не счастливая жизнь. У этих людей нет воды, ничего у них нет. Они живут в руинах города. Ради чего? Что там делает Россия? У этих людей больше не будет счастливой жизни. Нет никакой причины, чтобы так делать. Я поддерживаю мирную жизнь. Вот так".

Отметим, что Цуренко дольше всех из украинок продержалась на Уимблдоне. Леся сумела пройти Беррейдж и Калинину, однако в третьем круге уступила Нимайер.

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