Россияне виноваты в преступлениях. Долгополов добил рашистов их пропагандой

Александр Долгополов привел цитату советского прокурора на Нюрнбергском процессе, который обвинил народ Германии в пособничестве преступлениям своего правительства.

А затем экс-первая ракетка Украины добавил комментарий к посту:

Words of Soviet prosecutor at Nurnberg trial- All Germans are guilty at crimes of Germany equally with their government. Because exactly they chose and havent stoped their government. When they where committing crimes against humanity