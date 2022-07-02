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Росіяни винні у злочинах. Долгополов добив рашистів їхньою пропагандою

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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2 липня, 15:55
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Знаменитий український тенісист Олександр Долгополов відповів усім захисникам росіян, які нібито не повинні відповідати за злочини керівництва РФ
Росіяни відповідальні за всі злочини своєї держави
Росіяни відповідальні за всі злочини своєї держави / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Долгополов навів цитату радянського прокурора на Нюрнберзькому процесі, який звинуватив народ Німеччини у підтримці злочинів свого уряду.

"Слова радянського прокурора на Нюрнберзькому процесі: "Всі німці винні у злочинах Німеччини нарівні зі своїм урядом.

Бо саме вони обрали і не зупинили свою владу, коли вони чинили злочини проти людства".

А потім екс-перша ракетка України додала коментар до посту:

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Це просто для уточнення тим, хто каже, що ні люди, ні спорт, ні інші громадяни не мають до цього ніякого відношення. Саме Росія після Другої світової війни звинуватила народи в однаковій вині.

Але, привіт, ти досі можеш продовжувати їх захищати, це "нормально", – написав Долгополов у Twitter.

Справді, краще і не скажеш усім захисникам росіян, які вимагають повернути спортсменів із країни-агресора на світові майданчики.

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Раніше Олександр Долгополов висміяв Макрона після його поста про трагедію у Кременчуці. Українець розвіяв ілюзії президента Франції про те, що росіяни не знають правди про війну в Україні.

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