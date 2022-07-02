Росіяни винні у злочинах. Долгополов добив рашистів їхньою пропагандою

Олександр Долгополов навів цитату радянського прокурора на Нюрнберзькому процесі, який звинуватив народ Німеччини у підтримці злочинів свого уряду.

Бо саме вони обрали і не зупинили свою владу, коли вони чинили злочини проти людства".

А потім екс-перша ракетка України додала коментар до посту:

Це просто для уточнення тим, хто каже, що ні люди, ні спорт, ні інші громадяни не мають до цього ніякого відношення. Саме Росія після Другої світової війни звинуватила народи в однаковій вині.

Але, привіт, ти досі можеш продовжувати їх захищати, це "нормально", – написав Долгополов у Twitter.