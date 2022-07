Росіяни винні у злочинах. Долгополов добив рашистів їхньою пропагандою

Олександр Долгополов навів цитату радянського прокурора на Нюрнберзькому процесі, який звинуватив народ Німеччини у підтримці злочинів свого уряду.

А потім екс-перша ракетка України додала коментар до посту:

Words of Soviet prosecutor at Nurnberg trial- All Germans are guilty at crimes of Germany equally with their government. Because exactly they chose and havent stoped their government. When they where committing crimes against humanity