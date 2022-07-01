Далі без України. Остання наша тенісистка залишає Вімблдон

Леся Цуренко провела важкий поєдинок проти Юле Німаєр і зрештою вилетіла у третьому колі

Леся Цуренко (ліворуч) програла Юле Німаєр (праворуч) на Вімблдоні

На Вімблдоні проходять матч 3-го раунду в чоловічому та жіночому одиночних турнірах. Сьогодні на корт вийшла єдина українка, яка дійшла цієї стадії.

Леся Цуренко у минулому раунді пройшла співвітчизницю Ангеліну Калініну та вийшла на Юле Німаєр. У минулому колі німкеня пройшла третю ракетку світу Анетт Контавейт та була фавориткою у битві з українкою.

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Свою перевагу вона довела і на ділі, хоча один сет Лесі вона віддала. Після 6:4 у першому сеті Німаєр поступилася 6:3, проте в останньому сеті з тим самим рахунком 6:3 добила українку.

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Протягом поєдинку Цуренко зробила лише один ейс і припустилася п'яти подвійних помилок. Тепер же Вімблдон продовжиться без українок, а Німаєр у наступному раунді зіграє з Хітер Вотсоном або Каєю Йуван.

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Головною ж фавориткою турніру залишається лідер рейтингу WTA Іга Свьонтек. Полячка пройшла вже два кола і довела свою переможну серію до 37 поєдинків поспіль.