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Покарана за допінг українка обурила австралійського чиновника перельотом на турнір

15 січня, 18:14

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній глава антидопінгового агентства Австралії впевнений, що Ястремська не мала права сідати в літак

Українська тенісистка Даяна Ястремська провалила допінг-тест, який здала в листопаді 2020 року. Але дізналася про це тільки через півтора місяці, і з 7 січня ITF відсторонив її від участі в турнірах. Проте, 20-річна одеситка полетіла на Australian Open, що обурило колишнього главу антидопінгового агентства Австралії Річарда Інгса.

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У своєму Twitter Інгс прокоментував переліт українки чартерним рейсом австралійської федерації, обурившись цим фактом. Мовляв, 29-я ракетка світу не мала на це права.

"Може мені хтось пояснити, чому пані Ястремська летить на Australian Open чартером австралійської федерації? Я б розглядав цей переліт, як "захід", організований турніром", – написав Інгс.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / Фото: Reuters

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А до свого посту він прикріпив правила 2021 роки для відсторонених спортсменів, згідно з якими дискваліфікований гравець не має права брати участь в заходах тенісних турнірів.

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Відзначимо, що Ястремська сама перебуває в шоці від ситуації. Вона спростовує, що коли-небудь використовувала заборонені препарати. Тим більше, 9 листопада вона отримала негативний тест на допінг в Австрії, після чого вирішила відпочити і навіть не тренувалася. Аналіз 24 листопада тенісистка здавала поза змаганнями.

Раніше ми також писали, що Світоліна і Костюк прилетіли на Australian Open під музику TikTok.

Дивіться, як Ястремська грала на турнірах у 2020 році

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прольоти допінг Australian Open тенісистка Даяна Ястремська
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