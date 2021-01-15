Наказанная за допинг украинка возмутила австралийского чиновника перелетом на турнир

Бывший глава антидопингового агентства Австралии уверен, что Ястремская не имела права садиться в самолет

Украинская теннисистка Даяна Ястремскаяпровалила допинг-тест, который сдала в ноябре 2020 года. Но узнала об этом только через полтора месяца, и с 7 января ITF отстранил ее от участия в турнирах. Тем не менее, 20-летняя одесситка полетела на Australian Open, что возмутило бывшего главу антидопингового агентства Австралии Ричарда Ингса.

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В своем Twitter Ингс прокомментировал перелет украинки чартерным рейсом австралийской федерации, возмутившись этим фактом. Дескать, 29-я ракетка мира не имела на это права.

"Может мне кто-то объяснить, почему госпожа Ястремская летит на Australian Open чартером австралийской федерации? Я бы рассматривал этот перелет, как "мероприятие", организованное турниром", – написал Ингс.

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

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А к своему посту он прикрепил правила 2021 года для отстраненных спортсменов, согласно которым дисквалифицированный игрок не имеет права участвовать в мероприятиях теннисных турниров.

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Отметим, что Ястремская сама пребывает в шоке от ситуации. Она опровергает, что когда-либо употребляла запрещенные препараты. Тем более, 9 ноября она получила отрицательный тест на допинг в Австрии, после чего решила отдохнуть и даже не тренировалась. Анализ 24 ноября теннисистка сдавала во внесоревновательный период.

Ранее мы также писали, что Свитолина и Костюк прилетели на Australian Open под музыку TikTok.

Смотрите, как Ястремская играла на турнирах в 2020 году

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