Русский
$ 28,06
33,99
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Світоліна і Костюк прилетіли на Australian Open у компанії й під музику TikTok

15 січня, 13:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українські тенісистки готуються до першого в році турніру "Великого шолома"

Найкращі тенісисти планети починають збиратися на Зеленому континенті перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії. Запланований він на 8 лютого, але до нього спортсменам необхідно пройти двотижневий карантин. Крім того, у них буде можливість перевірити сили в "розігрівальних" турнірах. Нагадаємо, вперше за п'ять років Стаховський – в основі Australian Open.

Реклама

Дві українські прими тенісу вже прибули в Мельбурн. 18-річна Марта Костюк летіла в компанії іспанки Паули Бадоси (№70 в світі), з якою буде тренуватися.

Молода киянка розповіла, що за час довгого перельоту не спала, а момент посадки зняла на відео.

По прильоту в Австралію Костюк показала вид з номера готелю. Вдалині за вікнами видно і тенісні корти. Тим часом, місто зустріло дівчат дощиком і хмарами.

Реклама

П'ята ракетка планети, одеситка Еліна Світоліна, представила свій номер поміж хмарочосів Мельбурна під музику з TikTok. Тут вона проведе найближчі два тижні ізоляції. Також 26-річна тенісистка подякувала організаторам за докладені зусилля.

Напередодні українська тенісистка розслабилася в купальнику в Абу-Дабі.

Дивіться, як наші дівчата перемагали на Australian Open-2020:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

теніс мельбурн Еліна Світоліна Australian Open Марта Костюк
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спортуІнші
Відомий тенісист завів роман із акробаткою. Вона таке виробляє!
Відомий тенісист завів роман із акробаткою. Вона таке виробляє!Теніс
Пішла з тенісу в Playboy: італійка без комплексів вибрала журнали для чоловіків
Пішла з тенісу в Playboy: італійка без комплексів вибрала журнали для чоловіківТеніс
Шок! Елітна українська тенісистка отримала позитивний тест на допінг
Шок! Елітна українська тенісистка отримала позитивний тест на допінгТеніс
"Обожнюю твої ноги!" Українська тенісистка розслабилася в купальнику в Абу-ДабіТеніс
Світоліна перемогла на тенісному турнірі в Абу-Дабі й вийшла на росіянку
Світоліна перемогла на тенісному турнірі в Абу-Дабі й вийшла на росіянкуТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти