Світоліна і Костюк прилетіли на Australian Open у компанії й під музику TikTok

Найкращі тенісисти планети починають збиратися на Зеленому континенті перед стартом Відкритого чемпіонату Австралії. Запланований він на 8 лютого, але до нього спортсменам необхідно пройти двотижневий карантин. Крім того, у них буде можливість перевірити сили в "розігрівальних" турнірах. Нагадаємо, вперше за п'ять років Стаховський – в основі Australian Open.
Дві українські прими тенісу вже прибули в Мельбурн. 18-річна Марта Костюк летіла в компанії іспанки Паули Бадоси (№70 в світі), з якою буде тренуватися.
Молода киянка розповіла, що за час довгого перельоту не спала, а момент посадки зняла на відео.
По прильоту в Австралію Костюк показала вид з номера готелю. Вдалині за вікнами видно і тенісні корти. Тим часом, місто зустріло дівчат дощиком і хмарами.
П'ята ракетка планети, одеситка Еліна Світоліна, представила свій номер поміж хмарочосів Мельбурна під музику з TikTok. Тут вона проведе найближчі два тижні ізоляції. Також 26-річна тенісистка подякувала організаторам за докладені зусилля.
Напередодні українська тенісистка розслабилася в купальнику в Абу-Дабі.
Дивіться, як наші дівчата перемагали на Australian Open-2020:
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