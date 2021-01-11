Русский
$ 28,28
34,91
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Марта у вогні! 18-річна українка вийшла в дебютний півфінал, проваливши перший сет 0:6

11 січня, 15:01

Олена Павлова Олена Павлова

Це перший півфінал WTA у стрімкій кар'єрі Костюк

У відмінній формі на старті нового тенісного сезону знаходиться Марта Костюк. На турнірі WTA в Абу-Дабі 18-річна українка дійшла вже до півфіналу. Напередодні Марта розгромила третю суперницю в Еміратах, а сьогодні на стадії 1/4-ї вона в неймовірному матчі вибила з боротьби іспанку Сару Соррібес-Тормо – 0:6, 6:1, 6:4.

Реклама

Після проваленого першого сету 0:6 Костюк зібралася і дотиснула-таки суперницю. Тенісистки боролися за вихід до півфіналу близько 2 годин. А Марта вдруге в кар'єрі зуміла виграти матч, в якому поступилася у першому сеті з "бубликом". У 2018 році відігралася після 0:6 у поєдинку з Іваною Йорович на турнірі ITF.

Читайте також: Українка недоїдає в кваліфікації Australian Open, не дихає повітрям і грає без суддів

Для Костюк це перший півфінал на турнірах WTA в кар'єрі. Суперницею Марти у 1/2 фіналу стане переможниця матчу Еліна Світоліна – Вероніка Кудерметова.

Реклама

Раніше ми писали, що Світоліна обіграла другу росіянку в Еміратах і йде на третю.

Дивіться, як тренується Костюк

Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спортуІнші
Відомий тенісист завів роман із акробаткою. Вона таке виробляє!
Відомий тенісист завів роман із акробаткою. Вона таке виробляє!Теніс
Шок! Елітна українська тенісистка отримала позитивний тест на допінг
Шок! Елітна українська тенісистка отримала позитивний тест на допінгТеніс
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші
Світоліна перемогла на тенісному турнірі в Абу-Дабі й вийшла на росіянку
Світоліна перемогла на тенісному турнірі в Абу-Дабі й вийшла на росіянкуТеніс
Світоліна і Монфіс розлучаться в Австралії. Дивіться, хто розбив популярну пару
Світоліна і Монфіс розлучаться в Австралії. Дивіться, хто розбив популярну паруТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти