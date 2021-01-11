Марта у вогні! 18-річна українка вийшла в дебютний півфінал, проваливши перший сет 0:6

Це перший півфінал WTA у стрімкій кар'єрі Костюк

У відмінній формі на старті нового тенісного сезону знаходиться Марта Костюк. На турнірі WTA в Абу-Дабі 18-річна українка дійшла вже до півфіналу. Напередодні Марта розгромила третю суперницю в Еміратах, а сьогодні на стадії 1/4-ї вона в неймовірному матчі вибила з боротьби іспанку Сару Соррібес-Тормо – 0:6, 6:1, 6:4.

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Після проваленого першого сету 0:6 Костюк зібралася і дотиснула-таки суперницю. Тенісистки боролися за вихід до півфіналу близько 2 годин. А Марта вдруге в кар'єрі зуміла виграти матч, в якому поступилася у першому сеті з "бубликом". У 2018 році відігралася після 0:6 у поєдинку з Іваною Йорович на турнірі ITF.

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Для Костюк це перший півфінал на турнірах WTA в кар'єрі. Суперницею Марти у 1/2 фіналу стане переможниця матчу Еліна Світоліна – Вероніка Кудерметова.

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Раніше ми писали, що Світоліна обіграла другу росіянку в Еміратах і йде на третю.

Дивіться, як тренується Костюк

Відео: Instagram

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