Що витворяє Марта! Українська тенісистка розгромила третю суперницю в Еміратах

Прекрасно виступає на старті сезону юна українська зірка тенісу Марта Костюк. Сьогодні вранці 18-річна киянка здобула вже третю перемогу на хардовому турнірі WTA в Об'єднаних Арабських Еміратах і вийшла до чвертьфіналу. Напередодні Костюк обіграла Сє Шувей з Тайваню на характері.
Черговою жертвою українки стала 23-річна словенка Тамара Зіданшек. Марта просто знесла суперницю з корту, вигравши обидві партії з рахунком 6:1. Цікаво, що Костюк займає 99-те місце в світовому рейтингу, а Зіданшек – 87-ме.
Суперницею молодої українки в 1/4 фіналу буде переможниця дуелі між іспанкою Сарою Соррібес-Тормо і аргентинкою з українським корінням Надєю Подороскою. Трохи пізніше сьогодні свою зустріч 1/8 фіналу зіграє наша Еліна Світоліна. П'ята ракетка планети битиметься з росіянкою Катериною Александровою.
За вихід до четвертого кола в Еміратах дівчатам належить по 12 675 доларів. Поки що Костюк у своїй кар'єрі заробила 640 тисяч.
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