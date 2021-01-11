Марта в огне! 18-летняя украинка вышла в дебютный полуфинал, провалив первый сет 0:6

Это первый полуфинал WTA в стремительной карьере Костюк

В отличной форме на старте нового теннисного сезона находится Марта Костюк. На турнире WTA в Абу-Даби 18-летняя украинка дошла уже до полуфинала. Накануне Марта разгромила третью соперницу в Эмиратах, а сегодня на стадии 1/4-й она в невероятном матче выбила из борьбы испанку Сару Соррибес-Тормо – 0:6, 6:1, 6:4.

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После проваленного первого сета 0:6 Костюк собралась и дожала-таки соперницу. Теннисистки боролись за выход в полуфинал около 2 часов. А Марта во второй раз в карьере сумела выиграть матч, в котором уступила первый сет с "баранкой". В 2018 году отыгралась после 0:6 в поединке с Иваной Йорович на турнире ITF.

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Для Костюк это первый полуфинал на турнирах WTA в карьере. Соперницей Марты в 1/2 финала станет победительница матча Элина Свитолина – Вероника Кудерметова.

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Ранее мы писали, что Свитолина обыграла вторую россиянку в Эмиратах и идет на третью.

Смотрите, как тренируется Костюк

Марта Костюк поднимает штангу Видео: Instagram

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