Марія Шарапова вагітна: визначили за фото

Колишня перша ракетка світу Марія Шарапова заінтригувала фоловерів, опублікувавши фото з відпочинку в Хорватії – з великим животиком у вільній сукні. Підписники дійшли висновку, що 34-річна росіянка вагітна.
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Ось їхні коментарі
- "Ти вагітна?"
- "Боже мій, ти вагітна"
- "Повідомляєш, що вагітна, не кажучи про це безпосередньо"
- "Буде малюк"
Сама Шарапова поки щодо вагітності нічого не говорить.
Відзначимо, що п'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома" Марія Шарапова з 2018 року перебуває у стосунках із британським бізнесменом Олександром Гілксом. Він засновник онлайн-аукціонної компанії Paddle8, що спеціалізується на продажу творів мистецтва. У грудні минулого року пара оголосила про заручини.
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Нагадаємо, в 2016 році Шарапова була дискваліфікована на 15 місяців за мельдоній. Відбувши покарання за допінг, вона повернулася в спорт, але виграла лише один турнір і в лютому 2020 року оголосила про завершення кар'єри.