Марія Шарапова вагітна: визначили за фото

Підписники колишньої першої ракетки світу дійшли висновку, що вона чекає дитину, на підставі її знімка з Хорватії. Сама росіянка поки зберігає мовчання

Марія Шарапова і її наречений Олександр Гілкс / Фото: Instagram

Колишня перша ракетка світу Марія Шарапова заінтригувала фоловерів, опублікувавши фото з відпочинку в Хорватії – з великим животиком у вільній сукні. Підписники дійшли висновку, що 34-річна росіянка вагітна.

Читайте також: Хто у домі хазяїн? Скільки призових заробили Світоліна і Монфіс

Ось їхні коментарі

"Ти вагітна?"

"Боже мій, ти вагітна"

"Повідомляєш, що вагітна, не кажучи про це безпосередньо"

"Буде малюк"

Сама Шарапова поки щодо вагітності нічого не говорить.

В тренді Найбрудніша перемога сезону! Гамільтон відправив конкурента в лікарню і виграв гонку

Відзначимо, що п'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома" Марія Шарапова з 2018 року перебуває у стосунках із британським бізнесменом Олександром Гілксом. Він засновник онлайн-аукціонної компанії Paddle8, що спеціалізується на продажу творів мистецтва. У грудні минулого року пара оголосила про заручини.

Читайте також: Обручку за 400 тисяч доларів отримала від мільйонера покарана за допінг росіянка

Нагадаємо, в 2016 році Шарапова була дискваліфікована на 15 місяців за мельдоній. Відбувши покарання за допінг, вона повернулася в спорт, але виграла лише один турнір і в лютому 2020 року оголосила про завершення кар'єри.