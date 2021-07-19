Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Марія Шарапова вагітна: визначили за фото

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 липня, 11:03
Копіювати лінк
Підписники колишньої першої ракетки світу дійшли висновку, що вона чекає дитину, на підставі її знімка з Хорватії. Сама росіянка поки зберігає мовчання
Марія Шарапова і її наречений Олександр Гілкс
Марія Шарапова і її наречений Олександр Гілкс / Фото: Instagram

Колишня перша ракетка світу Марія Шарапова заінтригувала фоловерів, опублікувавши фото з відпочинку в Хорватії – з великим животиком у вільній сукні. Підписники дійшли висновку, що 34-річна росіянка вагітна.

Читайте також: Хто у домі хазяїн? Скільки призових заробили Світоліна і Монфіс

Ось їхні коментарі

  • "Ти вагітна?"
  • "Боже мій, ти вагітна"
  • "Повідомляєш, що вагітна, не кажучи про це безпосередньо"
  • "Буде малюк"

Сама Шарапова поки щодо вагітності нічого не говорить.

В тренді

Відзначимо, що п'ятиразова переможниця турнірів "Великого шолома" Марія Шарапова з 2018 року перебуває у стосунках із британським бізнесменом Олександром Гілксом. Він засновник онлайн-аукціонної компанії Paddle8, що спеціалізується на продажу творів мистецтва. У грудні минулого року пара оголосила про заручини.

Читайте також: Обручку за 400 тисяч доларів отримала від мільйонера покарана за допінг росіянка

Нагадаємо, в 2016 році Шарапова була дискваліфікована на 15 місяців за мельдоній. Відбувши покарання за допінг, вона повернулася в спорт, але виграла лише один турнір і в лютому 2020 року оголосила про завершення кар'єри.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти