Обручку за 400 тисяч доларів отримала від мільйонера покарана за допінг росіянка

Колишня перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова отримала від свого нареченого каблучка за 400 тисяч доларів. Про це повідомляє британське видання Daily Mail . В кінці минулого року Шарапова оголосила про заручини з британським мільйонером Олександром Гілксом, іншому принців Гаррі та Вільяма.
На початку 2021 року тенісистка виклала в Instagram фото з кільцем, яке викликало бурхливу реакцію фоловерів. Вони захоплювалися величезним діамантом і намагалися вгадати, скільки коштує ювелірну прикрасу. Один з передплатників припустив, що ціна кільця може становити близько 246 тисяч доларів. Але експерт підтвердив, що дорожче.
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каблучка Шарапової виготовлено на замовлення з рожевого золота з діамантом смарагдового огранювання на 5 карат. І вся ця краса обійшлася Гілксу в 400 тисяч доларів. Прикраса було створено вручну дизайнером Джесікою Маккормак.
Нагадаємо, що в 2016 році Марія отримала 15-місячну дискваліфікацію через прийом забороненої речовини – мельдоній.
Раніше ми писали, що колишній бойфренд Шарапової заразився коронавірусів після вечірки з роздяганням .
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