Ні вакцинації! Коронавірус помирив затятих ворогів

Новак Джокович висловив своє ставлення до вакцинації спортсменів. Тенісист заявив про те, що вибір стосовно щеплень має бути вільним.
"Я вважаю, що це має бути справою кожного: хочете ви робити щеплення, чи ні. Я сподіваюсь, що все залишиться так само, і вакцинація не стане обов'язковою", – цитує Джоковича Tennis World USA.
На захист серба виступив найзапекліший конкурент – Нік Кірьос. Останній, раніше негативно висловлювався у сторону Джоковича, але погляди на вакцинацію у ворогів співпали. Тож Нік висловив слова підтримки:
Далі по темі
"Кайрі Ірвінг, Новак... Вони стільки віддали, стільки пожертвували. Вони – міжнародні зірки, якими захоплюються мільйони", – заявив ворог Джоковича.
"Новак – король Сербії, один із найкращих в історії. Новак, зіграємо на Australian Open у парі? Ні, жартую, я не буду мучити себе".
"Взагалі, я вважаю, що змушувати людей щепитись – неправильно. Сам я щеплений, але вважаю, що не можна змушувати чи не пускати людей на турніри. Є інші рішення. Можна щодня перевіряти, є експрес-тести. Ефективність 85%, результат готовий за 15 хвилин".
Нагадаємо, що раніше керівництво Australian Open заявило про те, що невакцинованих спортсменів не допустять до змагань. Таке повідомлення викликало бурю протесту у тенісистів.
"Вважаю, що Australian Open не має проходити. Це має бути застрога мешканцям Мельбурна, які 275 днів прожили в локдауні", – висловився Нік Кірьос.
Новак Джокович, у свою чергу, подякував конкуренту за солідарність щодо вакцинації:
"Свободі вибору – бути Чи це вакцинацiя, чи це щось інше у людини повинна бути свобода вибору".
"Я завжди це підтримував, завжди виступав за свободу вибору, тому що свобода необхідна для щастя і процвітання".
Отже, коронавірусні нововведення можуть вдарити по гаманцях багатьох спортсменів, якщо тим доведеться пропускати турніри з багатомільйонним призовим фондом.
Читайте також:
- Розбив ракетку на друзки і налякав болгьорл: емоції Джоковича на US Open
- Відчинив вікно і репетував на все подвір'я! Реакція Джоковича на фіаско Роналду
- Нехай чоловіки вчаться! Дружина показала, чим займається вдома мільйонер Джокович
- Злий Джокович ледь не порвав сітку на Олімпіаді і сенсаційно програв "бронзу"