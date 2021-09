Розбив ракетку в друзки і налякав болгьорл: емоції Джоковича на US Open

Нагадаємо, що сербський тенісист поступився росіянину Даниїлу Медведєву три сети з однаковим рахунком 4:6.

Всю злість через поразку Джокович хотів проявити на своїй ракетці. Але розбити її вдалося не з першої спроби.

Після програного другого сету Новак вже замахнувся вчинити акт відплати, але раптом зупинився – повз якраз пробігала болгьорл, яка злякалася дій Джоковича, тим самим охолодила його запал.

Djokovic almost thinks about it but stops just in time #USOpen pic.twitter.com/KnrTgbJJLt