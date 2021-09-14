Розбив ракетку в друзки і налякав болгьорл: емоції Джоковича на US Open

Нагадаємо, що сербський тенісист поступився росіянину Даниїлу Медведєву три сети з однаковим рахунком 4:6.
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Всю злість через поразку Джокович хотів проявити на своїй ракетці. Але розбити її вдалося не з першої спроби.
Після програного другого сету Новак вже замахнувся вчинити акт відплати, але раптом зупинився – повз якраз пробігала болгьорл, яка злякалася дій Джоковича, тим самим охолодила його запал.
Djokovic almost thinks about it but stops just in time #USOpen pic.twitter.com/KnrTgbJJLt- Tennis GIFs (@tennis_gifs) September 12, 2021
Але повторно сербському тенісистові вже ніхто не завадив. Програвши один з розіграшів, він все-таки зламав свою ракетку.
#USOpen- The Field (@thefield_in) September 12, 2021
Djokovic is letting some steam out during a tense second set.
ESPN pic.twitter.com/J65uLGM3eF
До речі, за свою неспортивну поведінку Джокович був оштрафований на 5 тисяч доларів.
Але для першої ракетки світу це дрібниці, адже тільки за вихід у фінал US Open він заробив 1 мільйон 125 тисяч доларів.
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