Розбив ракетку в друзки і налякав болгьорл: емоції Джоковича на US Open

Поразка у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу сильно засмутила першу ракетку світу Новака Джоковича

Новак Джокович у фіналі US Open не зміг стримати емоції / Фото: Reuters

Нагадаємо, що сербський тенісист поступився росіянину Даниїлу Медведєву три сети з однаковим рахунком 4:6.

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Всю злість через поразку Джокович хотів проявити на своїй ракетці. Але розбити її вдалося не з першої спроби.

Після програного другого сету Новак вже замахнувся вчинити акт відплати, але раптом зупинився – повз якраз пробігала болгьорл, яка злякалася дій Джоковича, тим самим охолодила його запал.

Djokovic almost thinks about it but stops just in time #USOpen pic.twitter.com/KnrTgbJJLt - Tennis GIFs (@tennis_gifs) September 12, 2021

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Але повторно сербському тенісистові вже ніхто не завадив. Програвши один з розіграшів, він все-таки зламав свою ракетку.

#USOpen



Djokovic is letting some steam out during a tense second set.



ESPN pic.twitter.com/J65uLGM3eF - The Field (@thefield_in) September 12, 2021

До речі, за свою неспортивну поведінку Джокович був оштрафований на 5 тисяч доларів.

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Джокович сильно засмутився програшу у фіналі US Open / Фото: Reuters

Але для першої ракетки світу це дрібниці, адже тільки за вихід у фінал US Open він заробив 1 мільйон 125 тисяч доларів.

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