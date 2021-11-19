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Нет вакцинации! Коронавирус помирил ярых врагов

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
19 ноября, 08:30
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Первая ракетка мира может остаться без гонораров. Все потому, что не хочет делать вакцинацию
Джокович выступает против вакцинации
Джокович выступает против вакцинации

Новак Джокович выразил свое отношение к вакцинации спортсменов. Теннисист заявил о том, что выбор по поводу прививок должен быть свободным.

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"Я считаю, что это должно быть делом каждого: хотите ли вы делать прививку, или нет. Я надеюсь, что все останется так же, и вакцинация не станет обязанностью", – цитирует Джоковича Tennis World USA.

В защиту серба выступил его ярый конкурент – Ник Кирьос. Последний, ранее негативно высказывался в сторону Джоковича, но взгляды на вакцинацию у врагов совпали.

Поэтому Ник высказал слова поддержки:

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"Кайри Ирвинг, Новак... Они столько отдали, столько пожертвовали. Они – международные звезды, которыми восхищаются миллионы." – заявил враг Джоковича.

"Новак – король Сербии, один из лучших в истории. Новак, сыграем на Australian Open в паре? Нет, шучу, я не буду мучить себя".

"Вообще, я считаю, что заставлять людей прививаться – неправильно. Сам я привит, но считаю, что нельзя заставлять или не пускать людей на турниры. Есть другие решения. Можно ежедневно проверять, есть экспресс-тесты. Эффективность 85%, результат готов за 15 минут".

Напомним, что ранее руководство Australian Open заявило о том, что невакцинированных спортсменов не допустят к соревнованиям. Такое сообщение вызвало бурю протеста у теннисистов.

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"Считаю, что Australian Open не должен проходить. Это должна быть предостережение жителям Мельбурна, которые 275 дней прожили в локдауне", – сказал Ник Кирьос.

Новак Джокович, в свою очередь, поблагодарил конкурента за солидарность по взглядам на вакцинацию:

"Свободе выбора – быть! Или это вакцинация, или это что-то другое, у человека должна быть свобода выбора".

"Я всегда это поддерживал, всегда выступал за свободу выбора, так как свобода необходима для счастья и процветания".

Таким образом, коронавирусные нововведения могут ударить по кошельку многих спортсменов если им придется пропустить турниры с многомиллионным призовым фондом.

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