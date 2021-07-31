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Злой Джокович едва не порвал сетку на Олимпиаде и сенсационно проиграл "бронзу"

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 12:53
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Первая ракетка мира Новак Джокович неожиданно проиграл бронзовый матч на Олимпийских играх-2020 испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста переиграл Новака Джоковича
Пабло Карреньо-Буста переиграл Новака Джоковича / Фото: Reuters

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Джокович на морально-волевых вытянул тай-брейк второго сета, но все-таки уступил в третьем – 4:6, 7:6, 3:6. В полуфинале Ноле проиграл немцу Александру Звереву, а был в шаге от невероятного рекорда.

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Матч Новака с 11-й ракеткой мира Карреньо-Буста длился 2 часа 47 минут. На тай-брейке второй партии Джокович отыграл матчбол на своей подаче и сумел перевести игру в решающий сет. Каррень-Буста оформил брейк на старте третьей партии и удержал отрыв до конца поединка.

Для теннисистов это был шестой очный поединок: Джокович ранее выиграл четыре, а Карреньо-Буста единственный раз прошел серба на дисквалификации соперника на US Open-2020.

30-летний Пабло впервые стал призером Олимпийских игр. На пути к медали он обыграл Тенниса Сандгрена, Марина Чилича, Доминика Кепфера и Даниила Медведева, в полуфинале уступил Карену Хачанову. Тем не менее Испания получила медаль в теннисе на 8 из последних 9 Олимпиад.

Новак Джокович на Олимпиаде-2020
Новак Джокович на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович боролся за свою вторую "бронзу" на Играх после Пекина-2008. Но не сумел добраться до медали в сложных погодных условиях в Токио-2020. А на эмоциях жаловался на солнце и чуть не порвал сетку, бросив в нее ракеткой со всех дури.

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21
12
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flag Япония ЯпонияJP
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4
8
29
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
10
27
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
6
15
8
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4
7
5
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