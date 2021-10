Чемпіонка US Open переможена! Українка створила сенсацію на батьківщині Дракули

Костюк стала єдиною українкою, яка змогла пробитися до півфіналу турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока. Ще дві представниці України – Леся Цуренко та Ангеліна Калініна припинили свої виступи на стадії 1/4 фіналу.

Марта Костюк (WTA №55) здобула впевнену перемогу над чинною чемпіонкою US Open – 18-річною Еммою Радукану (WTA №23), із Великобританії. Це була перша зустріч суперниць.

