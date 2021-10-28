30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Найсексуальніша тенісистка оголосила про швидке повернення на корт

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
28 жовтня, 11:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екс-п'ята ракетка світу, канадська тенісистка Ежені Бушар оголосила про швидке повернення на корт. Вона не грала з березня
Ежені Бушар
Ежені Бушар / Фото: Getty Images

Одна з найсексуальніших тенісисток світу в червні перенесла артроскопічну операцію через розрив підлопаткового м'яза. Останній матч Ежені провела у березні на турнірі WTA-250 у Монтерреї (Мексика), де у першому колі програла китаянці Чжу Лінь з рахунком 5:7, 6:7 (3:7).

Раніше ми писали, що румунська тенісистка Жаклін Крістіан уже двічі виходила на матчі в рамках турніру у Клуж-Напоці в образі Дракули.

Реклама

"Я була у лікаря минулого тижня, він сказав, що все йде добре і за планом, але він хоче, щоб я трохи зміцнила своє плече, перш ніж повернуся на корт. Мені потрібно ще кілька тижнів інтенсивної фізкультури, і тоді я нарешті через п'ять місяців вийду на корт", — наводить слова Бушар Tennis.com.

Бушар – переможниця одного турніру WTA. У 2014 році канадська тенісистка дійшла до фіналу Вімблдону, де поступилася представниці Чехії Петрою Квітовою з рахунком 3:6, 0:6. У 2014 році Бушар виходила до півфіналів Australian Open та Відкритого чемпіонату Франції.


Бушар активно поводиться в соцмережах, постійно радуючи любителів тенісу свіжими фото та відео. Але один твіт, який вона опублікувала у 2017 році, буквально змінив її життя. Ежені заперечила фанату побачення та похід на Супербоул.

Реклама


Цікаво, що канадка своє слово дотримала. Вона сплатила студенту з Міссурі Джону Герке переліт та проживання в готелі, а потім молоді люди сходили на баскетбольний матч у Брукліні.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Маріуполь

30 жовт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

30 жовт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтар
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Зоря
12
24:15
23
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Інгулець
11
9:22
8
14
Львів
12
8:20
7
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
12
13:29
4
Показати бiльше
Субота, 30 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти