Тенісистка здивувала публіку: спортсменка вийшла на матч у образі Дракули

Раніше ми писали, що невдалі виступи Еліни Світоліної цього сезону призвели до завершення співпраці з її багаторічним тренером.
Крістіан вирішила здивувати глядачів турніру категорії WTA-250 та вийшла на стартову гру в образі Дракули. Цікаво, що комерційною назвою змагань є Transylvania Open.
Still enjoying this— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 27, 2021
Should she / will she do this again next match? #CountessJaqueline#SpookyOpenhttps://t.co/Pu2a2MLWtZ
Трансільванія – історична область на північному заході Румунії, у відомому романі Брема Стокера вампір граф Дракула жив саме там.
У першій зустрічі Крістіан здолала словенку Кайу Юван (3:6, 7:6, 7:6), у другій – австралійку Айлу Томлянович (7:6, 7:5).
Countess Dracula – I mean Jaqueline Cristian – has arrived #TransylvaniaOpenpic.twitter.com/ARElXqpnJu— wta (@WTA) October 27, 2021
Призовий фонд змагань становить 235 238 доларів. Чинною переможницею Transylvania Open є Олена Рибакіна (Казахстан).