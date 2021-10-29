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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

А у Монфіса такої немає! "Зірка" Світоліної з'явиться у Києві

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
29 жовтня, 16:46
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Перша ракетка України Еліна Світоліна буде удостоєна іменною зіркою поряд з видатними українськими діячами культури та спорту
"Зірка" Еліни Світолиної з'явиться на "Площі зірок" у Києві
"Зірка" Еліни Світолиної з'явиться на "Площі зірок" у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Церемонія відкриття "зірки" на честь бронзової медалістки Олімпіади-2022 відбудеться у столиці України 2 листопада о 13:00. Новину про цю подію 27-річна тенісистка повідомила у своєму Instagram.

Читайте також: Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів

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"Київ, до зустрічі у вівторок", – поділилася радістю зі своїми фоловерами Світоліна.

Відмітимо, що "Площа зірок" у Києві була створена у 2015 році. У центрі столиці ТРЦ Gulliever разом із партнерами та Міністерством молоді та спорту України відкрили зіркову площу, на якій встановлені іменні плити на честь видатних українців у галузі театру та кіно, спорту та музики.

Серед спортсменів свою "зірку" на площі отримали Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Віта Семеренко, Юлія Джима, Леонід Буряк, Олег Блохін та інші.

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Цього сезону Світоліна виграла титул на турнірі WTA-250 у Чикаго (США), а також стала бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо.

Еліна Світоліна розплакалася після завоювання "бронзи"
Еліна Світоліна розплакалася після завоювання "бронзи" / Фото: Reuters

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2021 року Еліна заробила 1,2 млн доларів. Усього за кар'єру вона виграла 21 млн доларів.

Нагадаємо, що цього року Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Еліна та Гаель зіграли весілля у липні у Женеві.

Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної
Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної / Фото: Инстаграм

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