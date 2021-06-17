Зіркова Білодід показала коня в машині і дитину на руках

Знаменита українська дзюдоїстка цікаво проводить час в Карпатах під час тренувального збору, знаходячи незвичайні розваги

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Наша чемпіонка-красуня Дар'я Білодід не нудьгує на тренувальній базі "Заросляк" в Карпатах. Звичайно ж, дівчина готується до Олімпійських ігор, але вміє і відпочивати від спорту. Чим і похвалилася 20-річна киянка на нових кадрах.

Нагадаємо, гаряча Білодід в бікіні дивиться футбол – чоловіки в екстазі.

На одній з фотографій Даша постала в незвичній для себе ролі – з дитиною на руках. Дзюдоїстка "позичила" синочка у колеги Катерини Пиріг.

Ще Білодід, відома небайдужим ставленням до тварин, зізналася в любові до коней.

І навіть показала, як конячка заглядає до неї в машину в пошуках чогось смачненького. Дівчина не злякалася і погладила гостю. А ось дісталася їй якась їжа, історія замовчує.

Відео: Instagram

Днями Білодід блиснула красою в місці сили і захопилася заходом.

Дар'я не поїхала на чемпіонат світу в Угорщину, щоб уникнути зайвих травм і краще підготуватися до Олімпіади. Дивимося, як недавно українка дійшла до фіналу чемпіонату Європи:

Нещодавно Білодід подуріла з подругами в Карпатах.