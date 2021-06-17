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Португалія --
Франція --
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Зіркова Білодід показала коня в машині і дитину на руках

Андрій Фоменко, Андрій Трофімов
17 червня, 10:30
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Знаменита українська дзюдоїстка цікаво проводить час в Карпатах під час тренувального збору, знаходячи незвичайні розваги
Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Наша чемпіонка-красуня Дар'я Білодід не нудьгує на тренувальній базі "Заросляк" в Карпатах. Звичайно ж, дівчина готується до Олімпійських ігор, але вміє і відпочивати від спорту. Чим і похвалилася 20-річна киянка на нових кадрах.

Нагадаємо, гаряча Білодід в бікіні дивиться футбол – чоловіки в екстазі.

На одній з фотографій Даша постала в незвичній для себе ролі – з дитиною на руках. Дзюдоїстка "позичила" синочка у колеги Катерини Пиріг.

Ще Білодід, відома небайдужим ставленням до тварин, зізналася в любові до коней.

І навіть показала, як конячка заглядає до неї в машину в пошуках чогось смачненького. Дівчина не злякалася і погладила гостю. А ось дісталася їй якась їжа, історія замовчує.

Відео: Instagram

Днями Білодід блиснула красою в місці сили і захопилася заходом.

Дар'я не поїхала на чемпіонат світу в Угорщину, щоб уникнути зайвих травм і краще підготуватися до Олімпіади. Дивимося, як недавно українка дійшла до фіналу чемпіонату Європи:

Нещодавно Білодід подуріла з подругами в Карпатах.

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C
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E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
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