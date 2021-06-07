Дзюдоїстка Білодід побавилася з подругами в Карпатах і постала в бойовій формі

Найвідоміша українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вирішила пропустити чемпіонат світу в Угорщині. Замість цього 20-річна красуня вирішила потренуватися в домашніх умовах. Вчора ми писали, що Білодід знайшла влітку сніг. Сьогодні спортсменка продовжила радувати шанувальників новинами в соціальних мережах.
Дворазова чемпіонка світу в Карпатах не тільки проводить збір, але і розважається. На своїй сторінці в Instagram дівчина показала, як розважається з подружками під час прогулянки.
Від себе особисто Даша побажала всім доброго ранку.
А потім вже перейшла до серйозної розмови, показавши себе в кімоно під час роботи і повідомивши:
"Починаю новий тренувальний тиждень на хвилі позитиву. Бажаю всім продуктивного тижня".
У травні нереальна Білодід у білому вбранні блиснула на морі в Іспанії.
Літні Олімпійські ігри, на яких виступить наша зірка дзюдо, пройдуть у Токіо з 23 липня по 8 серпня.
Дивіться відео успішних виступів Даші на чемпіонаті Європи.