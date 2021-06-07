Дзюдоїстка Білодід побавилася з подругами в Карпатах і постала в бойовій формі

Знаменита українська спортсменка проводить тренувальний збір перед Олімпійськими іграми на батьківщині і розважається на свіжому повітрі

Дарина Білодід зачарована Іспанією / Фото: Instagram

Найвідоміша українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вирішила пропустити чемпіонат світу в Угорщині. Замість цього 20-річна красуня вирішила потренуватися в домашніх умовах. Вчора ми писали, що Білодід знайшла влітку сніг. Сьогодні спортсменка продовжила радувати шанувальників новинами в соціальних мережах.

Дворазова чемпіонка світу в Карпатах не тільки проводить збір, але і розважається. На своїй сторінці в Instagram дівчина показала, як розважається з подружками під час прогулянки.

Відео: Instagram

Від себе особисто Даша побажала всім доброго ранку.

А потім вже перейшла до серйозної розмови, показавши себе в кімоно під час роботи і повідомивши:

"Починаю новий тренувальний тиждень на хвилі позитиву. Бажаю всім продуктивного тижня".

У травні нереальна Білодід у білому вбранні блиснула на морі в Іспанії.

Літні Олімпійські ігри, на яких виступить наша зірка дзюдо, пройдуть у Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Дивіться відео успішних виступів Даші на чемпіонаті Європи.