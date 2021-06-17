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Звездная Белодед показала коня в машине и ребенка на руках

Андрей Фоменко, Андрей Трофимов
17 июня, 10:37
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Знаменитая украинская дзюдоистка интересно проводит время в Карпатах во время тренировочного сбора, находя необычные развлечения
Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото: Instagram

Наша чемпионка-красавица Дарья Белодед не скучает на тренировочной базе "Заросляк" в Карпатах. Конечно же, девушка готовится к Олимпийским играм, но умеет и отдыхать от спорта. Чем и похвасталась 20-летняя киевлянка на новых кадрах.

Напомним, горячая Белодед в бикини смотрит футбол – мужчины в экстазе.

На одной из фотографий Даша предстала в необычной роли – с ребенком на руках. Дзюдоистка "одолжила" сынишку у коллеги Катерины Пирог.

Еще Белодед, известная неравнодушным отношением к животным, призналась в любви к лошадям.

И даже показала, как лошадка заглядывает к ней в машину в поисках чего-нибудь вкусненького. Девушка не испугалась и погладила гостью. А вот досталась ли ей какая-то еда, история умалчивает.

Лошадь заглянула к Белодед в машину Видео: Instagram

На днях Белодед блеснула красотой в месте силы и восхитилась закатом.

Смотрим, как недавно Даша дошла до финала чемпионата Европы:

Недавно Белодед подурачилась с подругами в Карпатах.

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#
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И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
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3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
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