Звездная Белодед показала коня в машине и ребенка на руках

Наша чемпионка-красавица Дарья Белодед не скучает на тренировочной базе "Заросляк" в Карпатах. Конечно же, девушка готовится к Олимпийским играм, но умеет и отдыхать от спорта. Чем и похвасталась 20-летняя киевлянка на новых кадрах.
Напомним, горячая Белодед в бикини смотрит футбол – мужчины в экстазе.
На одной из фотографий Даша предстала в необычной роли – с ребенком на руках. Дзюдоистка "одолжила" сынишку у коллеги Катерины Пирог.
Еще Белодед, известная неравнодушным отношением к животным, призналась в любви к лошадям.
И даже показала, как лошадка заглядывает к ней в машину в поисках чего-нибудь вкусненького. Девушка не испугалась и погладила гостью. А вот досталась ли ей какая-то еда, история умалчивает.
На днях Белодед блеснула красотой в месте силы и восхитилась закатом.
Смотрим, как недавно Даша дошла до финала чемпионата Европы: