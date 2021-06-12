Белодед блеснула красотой в месте силы и восхитилась закатом

Украинская дзюдоистка проводит тренировочный сбор в великолепных Карпатах, готовясь к Олимпийским играм, но вспоминает и о морском побережье в Испании

Очаровательная Дарья Белодед / Фото: Instagram

Наша чемпионка-красавица Дарья Белодед продолжает интересно проводить время в Карпатах. 20-летняя дзюдоистка не только тренируется, но находит время и для прогулок по лесам, и для развлечений. Недавно Белодед подурачилась с подругами в Карпатах и предстала в боевой форме.

Сегодня двукратная чемпионка мира на своей страничке в Instagram похвасталась новыми кадрами. Даша сфотографировалась в деревянной беседке посреди леса, одарив поклонников лучезарной улыбкой. "Место силы", – подписала спортсменка фото. Одной из первых ним восхитилась другая красотка – легкоатлетка Юлия Левченко.

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Напомним, наша прима дзюдо не поехала на чемпионат мира в Венгрию, чтобы не рисковать получением травмы. А недавно девушка проводила тренировочный сбор в Испании, и до сих пор вспоминает морские пейзажи. Сегодня спортсменка поделилась кадром фантастического заката на море.

На прошлой неделе Белодед нашла летом снег.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Вспомним, как Даша недавно выступала на чемпионате Европы, где завоевала "серебро":