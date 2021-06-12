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Швеция --
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Россия --
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Уэльс --
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Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
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17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
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Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
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Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
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Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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Белодед блеснула красотой в месте силы и восхитилась закатом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июня, 14:45
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Украинская дзюдоистка проводит тренировочный сбор в великолепных Карпатах, готовясь к Олимпийским играм, но вспоминает и о морском побережье в Испании
Очаровательная Дарья Белодед
Очаровательная Дарья Белодед / Фото: Instagram

Наша чемпионка-красавица Дарья Белодед продолжает интересно проводить время в Карпатах. 20-летняя дзюдоистка не только тренируется, но находит время и для прогулок по лесам, и для развлечений. Недавно Белодед подурачилась с подругами в Карпатах и предстала в боевой форме.

Сегодня двукратная чемпионка мира на своей страничке в Instagram похвасталась новыми кадрами. Даша сфотографировалась в деревянной беседке посреди леса, одарив поклонников лучезарной улыбкой. "Место силы", – подписала спортсменка фото. Одной из первых ним восхитилась другая красотка – легкоатлетка Юлия Левченко.

Узнайте, как горячая Дарья зажигает под Бузову в Карпатах (видео).

Напомним, наша прима дзюдо не поехала на чемпионат мира в Венгрию, чтобы не рисковать получением травмы. А недавно девушка проводила тренировочный сбор в Испании, и до сих пор вспоминает морские пейзажи. Сегодня спортсменка поделилась кадром фантастического заката на море.

На прошлой неделе Белодед нашла летом снег.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Вспомним, как Даша недавно выступала на чемпионате Европы, где завоевала "серебро":

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