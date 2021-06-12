Білодід блиснула красою в місці сили й захопилася заходом сонця

Українська дзюдоїстка проводить тренувальний збір у чудових Карпатах, готуючись до Олімпійських ігор, але згадує і про морське узбережжя в Іспанії

Дарина Білодід зачарована Іспанією / Фото: Instagram

Наша чемпіонка-красуня Дар'я Білодід продовжує цікаво проводити час в Карпатах. 20-річна дзюдоїстка не тільки тренується, але знаходить час і для прогулянок лісами, і для розваг. Нещодавно Білодід подуріла з подругами в Карпатах і постала в бойовій формі.

Сьогодні дворазова чемпіонка світу на своїй сторінці в Instagram похвалилася новими кадрами. Даша сфотографувалася в дерев'яній альтанці посеред лісу, обдарувавши шанувальників променистою усмішкою. "Місце сили", – підписала спортсменка фото. Однією з перших ним захопилася інша красуня – легкоатлетка Юлія Левченко.

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Нагадаємо, наша прима дзюдо не поїхала на чемпіонат світу до Угорщини, щоб не ризикувати отриманням травми. А недавно дівчина проводила тренувальний збір в Іспанії, і досі згадує морські пейзажі. Сьогодні спортсменка поділилася кадром фантастичного заходу сонця на морі.

Минулого тижня Білодід знайшла влітку сніг.

Літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Згадаймо, як Даша нещодавно виступала на чемпіонаті Європи, де завоювала "срібло":