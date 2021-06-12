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Італія 3
12 червня 16:00 Про матч
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00 Про матч
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Білодід блиснула красою в місці сили й захопилася заходом сонця

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 червня, 14:45
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Українська дзюдоїстка проводить тренувальний збір у чудових Карпатах, готуючись до Олімпійських ігор, але згадує і про морське узбережжя в Іспанії
Дарина Білодід зачарована Іспанією
Дарина Білодід зачарована Іспанією / Фото: Instagram

Наша чемпіонка-красуня Дар'я Білодід продовжує цікаво проводити час в Карпатах. 20-річна дзюдоїстка не тільки тренується, але знаходить час і для прогулянок лісами, і для розваг. Нещодавно Білодід подуріла з подругами в Карпатах і постала в бойовій формі.

Сьогодні дворазова чемпіонка світу на своїй сторінці в Instagram похвалилася новими кадрами. Даша сфотографувалася в дерев'яній альтанці посеред лісу, обдарувавши шанувальників променистою усмішкою. "Місце сили", – підписала спортсменка фото. Однією з перших ним захопилася інша красуня – легкоатлетка Юлія Левченко.

Дізнайтеся, як гаряча Дар'я запалює під Бузову в Карпатах (відео).

Нагадаємо, наша прима дзюдо не поїхала на чемпіонат світу до Угорщини, щоб не ризикувати отриманням травми. А недавно дівчина проводила тренувальний збір в Іспанії, і досі згадує морські пейзажі. Сьогодні спортсменка поділилася кадром фантастичного заходу сонця на морі.

Минулого тижня Білодід знайшла влітку сніг.

Літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Згадаймо, як Даша нещодавно виступала на чемпіонаті Європи, де завоювала "срібло":

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