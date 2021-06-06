Дзюдоїстка-красуня Білодід знайшла влітку сніг

Знаменита українська спортсменка вирушила на тренувальний збір до Карпат, де готуватиметься до Олімпійських ігор в Японії

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Зірка нашого спорту Дар'я Білодід забралася в незвичайні місця. Нещодавно Білодід відмовилася їхати на чемпіонат світу. Дворазова чемпіонка світу з дзюдо замість змагань в Угорщині проведе збір на батьківщині – в Карпатах.

У травні найнереальніша Білодід в білому вбранні блиснула на морі в Іспанії.

Дівчина вже добралася на тренувальну базу і встигла прогулятися на свіжому повітрі. Причому Даша виявила літний сніг і поділилася відео на своїй сторінці в Instagram.

При цьому спортсменка не забула захопитися гірськими пейзажами, поставивши на кадрах сердечко. Коментувати таку красу вона вважала зайвим.

Відео: Instagram

20-річна киянка є однією з головних претенденток України на олімпійське "золото" в Токіо.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Днями Білодід яскраво привітала спортсменку-красуню: більше ніж подруга.

Дивіться, як Даша виступала на чемпіонаті Європи, де дійшла до фіналу і знялася через травму:

Згадаймо, як дівчина розважалась у Домінікані: