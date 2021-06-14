14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 19:00 Відео
Польща 1
Словаччина 2
14 червня 45’
Іспанія 0
Швеція 0
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Гаряча Білодід в бікіні дивиться футбол – чоловіки в екстазі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 21:49
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Знаменита українська дзюдоїстка захопила переглядом футбольного матчу на Євро-2020 не менше, ніж фотографією в роздільному купальнику біля басейну
Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Одна з найзнаменитіших атлеток країни Дар'я Білодід разом з іншими шанувальниками спорту вчора ввечері вболівала за нашу збірну в матчі проти Нідерландів на чемпіонаті Європи. Зараз чемпіонка світу з дзюдо тренується на базі в Карпатах, але підтримує і футболістів. А сьогодні красуня підкинула в соцмережі свою яскраву фотографію.

Днями Білодід блиснула красою в місці сили й захопилася заходом.

на своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала сьогодні ввечері кадр біля басейну в рожевому бікіні, блиснувши своїм спортивним тілом. Підпис під фото англійською мовою промовляє:

"Літня пора. І навіть якщо я залишаюся зараз в дощових місцях, мої думки гарячі".

Одними з перших на новину захопленням відповіли сексуальна легкоатлетка Юлія Левченко, гімнастки Влада Нікольченко й Вікторія Мазур. Чоловічу ж частину своїх шанувальників дівчина не менше вразила тим, що дивилася футбольний матч Нідерланди – Україна і підтримувала своїх. І те, що ролик Білодід супроводила хештегом "євро2021" замість 2020 – просто дрібниці.

Нагадаємо, 20-річна киянка не поїхала на чемпіонат світу і готується до Олімпійських ігор на зборі в горах. Нещодавно Білодід подуріла з подругами в Карпатах і постала в бойовій формі.

Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
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Понеділок, 14 червня
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Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
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22:00
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Середа, 16 червня
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