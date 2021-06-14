Гаряча Білодід в бікіні дивиться футбол – чоловіки в екстазі

Знаменита українська дзюдоїстка захопила переглядом футбольного матчу на Євро-2020 не менше, ніж фотографією в роздільному купальнику біля басейну

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Одна з найзнаменитіших атлеток країни Дар'я Білодід разом з іншими шанувальниками спорту вчора ввечері вболівала за нашу збірну в матчі проти Нідерландів на чемпіонаті Європи. Зараз чемпіонка світу з дзюдо тренується на базі в Карпатах, але підтримує і футболістів. А сьогодні красуня підкинула в соцмережі свою яскраву фотографію.

Днями Білодід блиснула красою в місці сили й захопилася заходом.

на своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала сьогодні ввечері кадр біля басейну в рожевому бікіні, блиснувши своїм спортивним тілом. Підпис під фото англійською мовою промовляє:

"Літня пора. І навіть якщо я залишаюся зараз в дощових місцях, мої думки гарячі".

Одними з перших на новину захопленням відповіли сексуальна легкоатлетка Юлія Левченко, гімнастки Влада Нікольченко й Вікторія Мазур. Чоловічу ж частину своїх шанувальників дівчина не менше вразила тим, що дивилася футбольний матч Нідерланди – Україна і підтримувала своїх. І те, що ролик Білодід супроводила хештегом "євро2021" замість 2020 – просто дрібниці.

Нагадаємо, 20-річна киянка не поїхала на чемпіонат світу і готується до Олімпійських ігор на зборі в горах. Нещодавно Білодід подуріла з подругами в Карпатах і постала в бойовій формі.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна: