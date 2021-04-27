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За шахову корону битиметься росіянин, який рік грав турнір претендентів

27 квітня, 00:09

Олена Павлова Олена Павлова

Російський гросмейстер Ян Непомнящий достроково виграв претендентські змагання в Єкатеринбурзі і в кінці 2021-го посперечається за титул з чемпіоном Магнусом Карлсеном

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий / Фото: fide.com

Чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен отримав суперника в боротьбі за корону. Російський шахіст Ян Непомнящий достроково виграв турнір претендентів, який проходить в Єкатеринбурзі. Раніше ми розбиралися, чому українську чемпіонку світу звинуватили в чітерстві.

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У 13-му турі турніру Непомнящий білими фігурами зіграв внічию з французом Максимом Ваш'є-Лагравом, а його єдиний конкурент голландець Аніш Гірі чорними поступився росіянину Олександру Грищуку. Перед останнім туром Непомнящий випереджає Гирі на одне очко. У разі підсумкової рівності балів переможцем за особистими зустрічами стане росіянин. Українські гросмейстери на турнір претендентів не потрапили.

"Емоцій особливо немає. Всі дуже втомилися, адже турнір йшов рік. А як закінчиться турнір – переведу дух, тоді і з'являться емоції. В такому турнірі нерви виходять на перший план, більш-менш рівно вдалося провести другу частину. За цей рік вдалося додати в шаховому плані, але треба оцінювати з боку. Було завдання відібратися на турнір претендентів, потім відібратися на матч з Карлсеном, тепер – виграти його", – цитує Яна Чемпіонат

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30-річний Непомнящий як переможець отримає 48 000 євро і зіграє в матчі за світову шахову корону з чинним чемпіоном норвежцем Магнусом Карлсеном. Протистояння пройде з 24 листопада до 16 грудня 2021 року під час всесвітньої виставки "Експо" в Дубаї.

Раніше шахістка знялася з турніру через поганий інтернет.

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