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За шахматную корону сразится россиянин, год игравший турнир претендентов

27 апреля, 00:09

Елена Павлова Елена Павлова

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл претендентские соревнования в Екатеринбурге и в конце 2021-го поспорит за титул с чемпионом Магнусом Карлсеном

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий / Фото: fide.com

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен получил соперника в борьбе за корона. Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, который проходит в Екатеринбурге. Ранее мы разбирались, почему украинскую чемпионку мира обвинили в читерстве.

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В 13-м туре турнира Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, а его единственный оставшийся конкурент голландец Аниш Гири черными уступил россиянину Александру Грищуку. Перед последним туром Непомнящий опережает Гири на одно очко. В случае итогового равенства баллов победителем по личным встречам станет россиянин. Украинские гроссмейстеры на турнир претендентов не попали.

"Эмоций особо нет. Все очень устали, ведь турнир шел год. А как закончится турнир – переведу дух, тогда и появятся эмоции. В таком турнире нервы выходят на первый план, более-менее ровно удалось провести вторую часть. За этот год удалось прибавить в шахматном плане, но надо оценивать со стороны. Была задача отобраться на турнир претендентов, потом отобраться на матч с Карлсеном, теперь – выиграть его", – цитирует Яна Чемпионат

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30-летний Непомнящий как победитель получит 48 000 евро и сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном. Противостояние пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Ранее шахматистка снялась с турнира из-за плохого интернета.

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